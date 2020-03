Westfleisch en Tönnies boeken recordomzet in 2019

De Duitse Coöperatieve vleesverwerker Westfleisch en marktleider Tönnies Fleisch presenteerden afgelopen week hun resultaten over 2019.

De Westfleisch-directie spreekt van een ‘moeilijk jaar’. Het bedrijf kreeg 7,7 miljoen varkens aan de haak, dat is 1,1% minder dan voorgaand jaar en het tweede opeenvolgende jaar dat de slachtaantallen bij de varkens zakken. Door de hoge vleesprijzen wordt een recordomzet geboekt in 2019: € 2,79 miljard, 9,3% plus. Economisch wordt Westfleisch niet wijzer van dit omzetrecord. De operationele winst zakt in 2019 € 4 miljoen, tot € 60,8 miljoen. Het netto resultaat komt uit op € 16,3 miljoen, tegenover € 21 miljoen het jaar ervoor. Het bedrijf keert 4,2% dividend uit over het ledenvermogen. Per varken beuren de contractleveranciers 30 cent bonus. Per big keert Westfleisch 20 cent uit.

Exporthapering

De zomermaanden waren zwaar voor Westfleisch. Toen is tijdelijk verlies geboekt, dat in de laatste maanden van het jaar weer werd gerepareerd. De vleesexport naar China haperde in de zomer tijdelijk. De dure varkens vragen ook veel extra werkkapitaal (voorraden, debiteuren en onderhanden werk) Het werkkapitaal bedroeg begin 2019 € 152 miljoen, medio 2019 € 195 miljoen en de verwachting is dat dit jaar € 240 miljoen werkkapitaal nodig is. De banken willen nog steeds kapitaal verstrekken, maar gevolg is wel een dalende solvabiliteit. Het percentage eigen vermogen van Westfleisch zit echter nog boven de 35%.

Tönnies boven € 7 miljard

Tönnies Fleisch meldt dat het bedrijf voor het eerst meer dan € 7 miljard omzet boekt, € 7,3 miljard. Dat is een stijging van 9,8%. Het bedrijf krijgt wereldwijd 20,8 miljoen varkens aan de haak. Evenveel als in 2018. In Duitsland slacht het bedrijf 16,7 miljoen varkens en zeugen, plus 0,5%. Volgens het persbericht van Tönnies was de eerste helft van 2019 uitstekend. Vanaf de herfst was het resultaat bevredigend.

Lees verder onder foto

Ondertekening van joint venture-overeenkomst tussen Tönnies en het Chinese Dekon. - Foto: Ouyangjie

Goede vooruitzichten

Over dit jaar is Tönnies positief gestemd. De goede vleesvraag in Azië, en met name China, hebben positief effect op het volume en de prijzen. Het bedrijf voorziet een varkensmarkt die langere tijd stabiel blijft.

De internationalisering gaat verder bij de Duitse marktleider. Met de Chinese partner Dekon Group is een dochteronderneming gestart. De bedoeling is dat nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van de eerste Tönnies-slachterij buiten Europa.