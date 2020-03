Oorzaak verhoogde zeugenuitval in zomer onbekend

Bij de Veekijker Monitor van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldden dierenartsen afgelopen zomer vaker uitval onder zeugen.

Gemiddeld wordt er maandelijks 0,5% uitval gemeld, tussen juni en augustus liep de uitval op naar 1,5 tot 2%. Vanaf september zakte de uitval weer naar de normale 0,5%. Dierenartsen melden bij uitval vaak niet-infectieuze oorzaken als voeding, klimaat en hartedood.

Weinig gezondheidsklachten

Volgens GD ligt het voor de hand om de hitte van afgelopen zomer als medeoorzaak aan te wijzen. Maar deze link gaat niet geheel op; de zomer van 2018 was ook zeer warm en in die zomer was er geen opvallende stijging van het aantal meldingen van verhoogde uitval. Over het algemeen worden er door dierenartsen weinig gezondheidsklachten bij zeugen gemeld. Veel voorkomende oorzaken van klachten zijn influenza, PRRS, stafylokokken en brachyspira. Als niet-infectieuze oorzaken wordt melding gemaakt van voeding, huisvesting en dekmanagement.

Uitval onder biggen

De uitval onder zogende biggen, gespeende biggen en vleesvarkens laat geen duidelijke tendens zien. De zomermaanden laten geen grote verschillen ten opzichte van de rest van het jaar zien. In januari en juni piekte de uitval onder gespeende biggen boven de 5%, in mei en september lag deze uitval rond de 4,75% en de rest van het jaar schommelde de uitval tussen 3,5 en 4%. De gemelde uitval bij vleesvarkens varieert jaarrond tussen de 3 en 4% en bij zogende biggen tussen de 0,6 en 1,5%.