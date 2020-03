België zet alle zeilen bij voor AVP-vrije status

De Belgische vleessector houdt rekening mee dat er meer besmettingen gevonden worden.

De laatste vondst in België van een met Afrikaanse varkenspest (AVP) besmet wild zwijn stamt uit augustus vorig jaar. Daarna zijn nog 4 besmette kadavers gevonden die tussen de 3 en 6 maanden daarvoor gestorven waren. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Belgische varkens- en vleessector houden er nog altijd rekening mee dat er meer besmette resten gevonden worden. Het Waalse gewest heeft besloten dat de betreffende bosgebieden nog tot 15 mei gesloten blijven voor recreatie en bosbouw. Tegelijkertijd is de afgelopen maanden de jacht op zwijnen en het zoeken van karkassen in het gebied geïntensiveerd om in maart het betreffende bosgebied vrij van wilde zwijnen te hebben.

Discussie over vinddatum en moment van sterven

Het vinden van die resten blijken momenteel van cruciaal belang te zijn voor het herwinnen van de AVP-vrije status in de loop van dit jaar. In het meest gunstige geval zou dat in augustus mogelijk zijn. Maar daarvoor moet België volgens Micheal Gore, woordvoerder van de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) nog een stevige discussie aangaan met de Europese Commissie en de OIE over die dierlijke resten. De vraag is namelijk of de vinddatum telt of, zoals de Belgen redeneren, het vermoedelijke moment van sterven van het zwijn. Dat maakt voor het verkrijgen van de vrije status op dit moment 4 maanden verschil, namelijk augustus of december. Deze discussie is volgens FEBEV in combinatie met een transparante terugkoppeling van de detectiemethode ook van belang voor andere landen, vooral omdat het AVP-virus in Oost-Europa endemische vormen aanneemt en voor wilde zwijnen geen grenzen gelden.

China nog brug te ver

De Belgische vleessector kan in ieder geval niet wachten tot er een vrije status wordt bereikt. Er is wereldwijd veel vraag naar varkensvlees waar de Belgische sector al anderhalf jaar niet van profiteren kan. FEBEV rekent dat de sector maandelijks ruim € 20 miljoen verliest. Maar een vrije status betekent niet dat de Chinese markt direct open gaat voor België. Europees overleg met China over het onderscheid tussen besmetting onder wilde zwijnen of gehouden varkens schiet in ieder geval nog niet op. China stelt dat landen waar het virus rondgaat, moeten bewijzen dat vlees, dat eventueel geëxporteerd wordt, vrij is. België kan daadwerkelijk aantonen dat geen enkel vleesvarken ooit in aanraking is geweest met het AVP-virus, maar China stelt momenteel dat een varken een varken is.