Westfleisch gaat improvac-beren slachten

Bij het Duitse vleesbedrijf Westfleisch kunnen contractleveranciers tijdelijk kiezen voor immunocastratie.

De coöperatieve Duitse vleesverwerker Westfleisch gaat beren slachten die behandeld zijn met improvac. Het gaat om een proef en alleen contractleveranciers kunnen meedoen. Westfleisch heeft de varkenshouders hier per brief over geïnformeerd. Zij kunnen zich tot 14 februari aanmelden voor deelname.

Westfleisch biedt twee mogelijkheden aan voor varkenshouders die gebruik willen maken van immunocastratie om berengeur tegen te gaan:

1. De eerste optie is voor bedrijven die al beren mesten. Deze bedrijven kunnen in de komende drie weken hun dieren voor de eerste keer vaccineren en deze van week 18 tot 24 laten slachten.

2. Boeren die borgen mesten, kunnen met hun vermeerderaar afspreken tijdelijk niet te castreren. De beren krijgen dan vaccinatie tegen berengeur. De beren in deze groep wil Westfleisch van week 27 tot 33 slachten. Mochten deze termijnen niet passen, dan kan een varkenshouder in overleg met Westfleisch op een ander tijdstip deelnemen.

3 cent aftrek

De improvac-beren komen aan de haak in slachterijen in Coesfeld en Oer-Erkenschwick. Voor de betaling wordt gebruik gemaakt van het afrekenschema voor koppels borgen met zeugen. De varkenshouder krijgt wel 3 cent prijsaftrek per kilo voor zijn kiezen. De reden is dat de slachterij de karkassen ook test op berengeur, net als met intacte beren gebeurt.

Verbod

Vanaf 2021 is onverdoofd castreren verboden in Duitsland. Er lopen daarom meer projecten met immunocastratie. Boeren en vleesverwerkers hebben vooralsnog drie alternatieven: beren mesten, verdoofd castreren of immunocastratie.