Roemenië ruimt bedrijf met 42.000 varkens om AVP-uitbraak

In Roemenië is een varkensbedrijf met 42.000 varkens geruimd vanwege een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP). Dit meldt het veterinair ambt DSVSA Argeş.

Het getroffen bedrijf zou eigendom zijn van fokkerijorganisatie DanBred Argeş Group en staat bekend als een bedrijf met een zeer hoge biosecurity. Hoe het virus toch het bedrijf is binnengekomen, is nog niet bekend. Vorig jaar verloor DanBred Argeş al 29.000 varkens bij uitbraken op twee andere bedrijven in hetzelfde gebied.

Al 530 AVP-uitbraken gemeld

De afgelopen maand werden 530 AVP-uitbraken gemeld in Roemenië, veelal wilde zwijnen of backyard-varkens. Sinds de eerste uitbraak in 2017 zijn ruim 600.000 varkens geruimd. De overheid keerde tot nu toe meer dan € 85 miljoen aan compensatie uit.