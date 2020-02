Overijssel trekt een ton uit voor mobiele slachterij

De Provincie Overijssel gelooft in een mobiele varkensslachterij en trekt € 100.000 voor dit project.

De provincie Overijssel verleent € 100.000 subsidie voor de eerste, mobiele varkensslachterij in Nederland. Het bedrag gaat naar de Coöperatie Mobiel Slachten die de slachterij ontwikkelt, meldt Bionext.

De verbetering van het dierenwelzijn, de vleeskwaliteit, het maatschappelijk draagvlak en de groeiende afstand tot slachterijen omdat er minder slachthuizen zijn, zijn de redenen om de subsidie te verlenen.

Meer welzijn

De aanvraag is gedaan door de Coöperatie Mobiel Slachten. Dit is een vereniging van varkenshouders die uit dierenwelzijnsoogpunt af wil van het transport van slachtrijpe dieren.

De mobiele varkensslachterij is nog geen feit. Via donaties wil de coöperatie € 55.000 bij elkaar sprokkelen. Van dit bedrag is een kwart binnen. De inzamelactie onder de naam ‘Tot het einde op het erf’ loopt nog door. De coöperatie is ook nog op zoek naar een slachterij die wil deelnemen in het project. Vorig jaar won de mobiele slachterij de wedstrijd Het beste idee van Varkensland.

Kamervragen

In Noord-Nederland rijden sinds begin vorig jaar meerdere mobiele slachterijen voor koeien. Vanuit de NVWA kwam er kritiek op mobiel slachten. Volgens NVWA-medewerkers lijden koeien onnodig in de mobiele slachterijen en levert het risico’s op voor de volksgezondheid. Dit leidde tot Kamervragen. De minister wacht de resultaten van de pilot mobiele dodingsunits (MDU) af voor ze duidelijkheid geeft aan de Kamer over het mobiel slachten.