Workamp voorzitter roadmap Afrikaanse varkenspest

In de roadmap staan acties gericht op het reduceren van de risico’s van introductie AVP.

Om het risico van insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) te verkleinen is er samen met overheid en varkenssector afgesproken om een roadmap AVP op te stellen. In dit werkplan worden acties opgesteld en uitgewerkt die gericht zijn op het reduceren van de risico’s van introductie van AVP in gehouden varkens en wilde zwijnen.

De totstandkoming van de roadmap staat onder leiding van externe voorzitter Jan Workamp, die niet onbekend is met een dergelijk traject. Workamp, eigenaar van AviConsult, was in 2018 ook voorzitter van het traject ‘roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep’ met daarin aanbevelingen om het risico in Nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgriep te verkleinen.

Jan Workamp. - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Convenant Diergezondheidsfonds

Het ontwikkelen van de actiegerichte roadmap AVP was een van de voorwaarden van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) om akkoord te gaan met het nieuwe convenant Diergezondheidsfonds. De eis van de POV dat de wilde zwijnenstapel in Nederland fors ingekrimpt gaat worden om de risico’s op AVP te verkleinen is een van de acties in de roadmap AVP.

Om tot de roadmap AVP te komen is er een Taskforce samengesteld, bestaande uit bestuurders van het ministerie van LNV, de POV, de provincies en 3 terreinbeherende organisaties:

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

LandschappenNL

In de Taskforce vindt de besluitvorming plaats over de acties die worden opgenomen in de roadmap AVP.

Werkgroepen

Workamp geeft aan dat door de Taskforce 4 onderwerpen zijn benoemd voor nadere uitwerking:

beheer wilde zwijnen

biosecurity gehouden varkenshouderij

risico’s van menselijke handelen

bestrijden aan de bron

De uitwerking hiervan gebeurt in werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de genoemde partijen. Deze personen zijn direct betrokken bij de uitvoering van het huidige beleid, aangevuld met deskundigen op het betreffende terrein, bijvoorbeeld jacht, diergezondheid of communicatie.

“De werkgroepen en Taskforce zijn voortvarend aan de slag gegaan. Dankzij constructief overleg zijn voor de eerste 3 onderwerpen inmiddels de aanbevelingen geformuleerd. Naar verwachting zal de definitieve roadmap AVP in december 2019 gereed zijn”, aldus Workamp.

Belgen testen in Engeland virusremmers tegen AVP Overal ter wereld wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (AVP). Ondanks deze inspanningen is het nog niet gelukt een goed werkend vaccin te ontwikkelen. Een Spaanse onderzoeksgroep beweert echter de eerste successen te behalen. Eerder dit jaar sprak Willie Loeffen, viroloog bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad al zijn twijfels over de Spaanse successen uit. Hij krijgt daarbij in de Duitse media bijval van professor Conraths, vice-president van het Duitse Friedrich-Loeffler Instituut. Beiden wijzen op de complexiteit van het virus.

Virusremmer

Reden voor het Belgische bedrijf Virovet, om in samenwerking met het Britse Pirbright, te werken aan een virusremmer tegen het AVP-virus. Dit meldt de Belgische krant De Tijd. Virovet werkt sinds 2016 aan de ontwikkeling van een virusremmer maar kon hier tot nu toe niet veel geld in steken. In samenwerking met de KU Leuven heeft Virovet 8 mogelijke virusremmers geïdentificeerd die nu in de laboratoria van Pirbright worden getest op 14 stammen van het AVP-virus. Dit is mogelijk omdat de Britse overheid het onderzoek financieel steunt. De eerste testen op varkens zijn gepland in 2020.

Illegale vaccins in omloop

Ondertussen waarschuwt het Chinese ministerie van Landbouw voor het gebruik van illegale vaccins. Het gaat daarbij om zelfgemaakte of gesmokkelde, niet geregistreerde vaccins. De gebruikte vaccins zijn niet uitgebreid getest op hun effectiviteit en vormen daardoor een bioveiligheidsrisico met als grootste gevaar een nog snellere verspreiding van het virus. Fabrikanten en verkopers van deze middelen kunnen in China rekenen op zware straffen, zoals intrekking van productie- en bedrijfslicenties en sluiting van productielocaties.

Medeauteur: Anne-Marie van der Linde