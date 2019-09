China koopt mogelijk weer varkensvlees en soja uit VS

China overweegt de aankoop van agrarische producten uit de Verenigde Staten (VS) te hervatten.

Het gaat om producten als varkensvlees en soja waarvoor beperkingen gelden als maatregel in de handelsoorlog met de VS. De VS heeft op zijn beurt aangekondigd verhogingen op van heffingen op Chinese goederen uit te stellen. Dat meldt persbureau Bloomberg. China kondigde eerder al aan dat heffingen op Amerikaanse goederen voor minder goederen zou gaan gelden. Het zijn stappen op weg naar nieuw overleg tussen beide grootmachten om de handelsoorlog over en weer te beëindigen.

Ladingen soja naar China

Volgens bronnen die Bloomberg sprak hebben ‘private inkopers’ uit China onder meer prijzen en informatie opgevraagd voor het verschepen van ladingen soja in november en december. Als China weer varkensvlees en soja uit de VS gaat kopen dan haalt dat de druk van de ketel in Amerikaanse staten waar Trump een meerderheid heeft. China heeft de eigen tegenmaatregelen tegen de Amerikaanse importheffingen specifiek gericht op producten uit staten met veel Trump-aanhangers.

Schade handelsoorlog

Deskundigen zien in de nieuwe besprekingen signalen dat in beide landen de gevolgen van de handelsoorlog beginnen door te dringen en schade opleveren. De Chinese economie begint te stotteren en datzelfde gebeurt in de VS. President Trump ziet bovendien de scores in de opiniepeilingen teruglopen, analyseert Bloomberg. En dat in een periode waarin Trump langzamerhand begint met de herverkiezingscampagne.