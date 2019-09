Beursprijs varkens houdt niveau vast

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft opnieuw onaangeroerd op € 1,76 per kilo slachtgewicht. Het is inmiddels de achtste achtereenvolgende week dat de prijs op dit niveau staat.

In Duitsland valt er komende week een slachtdag uit. Vandaar dat de planningen van de slachterijen al vroeg zijn ingevuld. Hierdoor is er weinig ruimte voor extra aanbod aan slachtrijpe dieren. Het aanbod neemt op dit moment weliswaar toe, maar blijft toch wel achter bij vorig jaar. Dit resulteert in een aanhoudend stabiele markt.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) had deze week wel te maken met een wat terughoudende kooplust. Dit heeft te maken met de moeizame binnenlandse vleesverkoop. De exportmogelijkheden van varkensvlees houdt de prijs op niveau.

De internetveiling zakte vrijdag 27 september met 1 cent naar € 1,89 cent per kilo slachtgewicht. Daarmee is de afstand ten opzichte van de Vereinigungspreis (€ 1,85 per kilo) wat aan de krappe kant geworden. Vooralsnog wordt echter gerekend op een aanhoudend stabiele markt.