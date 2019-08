Heffing bij brexit ondermijnt export naar VK

Bij een no-deal brexit willen de Britten bacon en varkensvlees treffen met een heffing van bijna € 10 per 100 kilo. Dat zegt Bethan Wilkins, marktanalist bij varkensschap AHDB Pork.

Die prijsverhoging, die de verwerkers en winkeliers zo goed als zeker doorberekenen aan de consument, maakt Europees varkensvlees minder interessant. De kans is echter groot dat dat vlees uit de EU op den duur wordt vervangen door invoer uit andere landen, met name de VS of Brazilië.

Heffingen treffen Nederland

In regeringsstukken staat een heffing op de invoer van varkensvlees en -producten uit de EU die overeenkomt met 13% van wat de EU momenteel voor varkensvlees uit derde landen rekent. Dat komt neer op € 17,50 per 100 kilo op ham, € 12,00 per 100 kilo op bacon en € 9,40 per 100 kilo voor vers of diepgevroren varkensvlees. Dat soort heffingen treft vooral Nederland, Denemarken, Duitsland, Ierland en in mindere mate België als grootste leveranciers aan de Britse markt. Het Verenigd Koninkrijk is nog altijd afhankelijk van buitenlands varkensvlees.

Concurrentiepositie EU ondermijnd

De invoer heeft tot nu toe weinig invloed ondervonden van de voortdurende val van het Britse pond. Wilkins: “In het eerste kwartaal werd behoorlijk meer aangevoerd, vermoedelijk omdat ook bij varkensvlees flink gehamsterd werd. Die grote voorraden hebben er echter wel toe geleid dat de aanvoer inmiddels zo’n 14% lager ligt dan vorig jaar.” Zij wijst er daarbij op dat de concurrentiepositie van de EU de laatste tijd is ondermijnd door de sterke stijging van de varkensprijzen.