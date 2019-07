LNV: 7 tot 10% minder varkens door warme sanering

Het ministerie van landbouw verwacht dat de varkensstapel door de warme sanering varkenshouderij met 7 tot 10% in zal krimpen. Dat blijkt uit antwoorden van landbouwminister Carola Schouten op vragen van PvdA-Kamerlid William Moorlag.

Hoeveel varkensrechten met de saneringsregeling definitief uit de markt genomen zullen worden, is afhankelijk van bijvoorbeeld de actuele marktprijs van varkensrechten tijdens het openstellen van de regeling en de leeftijd van de stallen die mee willen doen met de regeling. Voor nieuwere stallen wordt een hogere vergoeding gegeven dan voor oudere stallen. Het ministerie schat op basis van het beschikbare budget van € 180 miljoen dat tussen 600.000 en 860.000 varkenseenheden uit de markt gehaald kunnen worden.

Hoeveel varkensbedrijven gebruik zullen maken van de regeling, wordt door het ministerie geschat op meer dan 300 locaties. Voor de verhoging van het budget, toen er nog € 120 miljoen beschikbaar was, was de inschatting dat er ruimte zou zijn om aan circa 200 varkenshouders subsidie te verstrekken. met de € 60 miljoen extra vanwege de klimaatopgave door de rechtelijke uitspraak over Urgenda, worden dit meer dan 300.

Subsidieregeling na half augustus 6 weken open

Deelnemers aan de warme saneringsregeling mogen geen varkens meer houden en moeten de stallen en mestkelders slopen en de bestemming van de locatie wijzigingen. De ondernemers mogen vervolgens wel overstappen naar een andere vorm van veehouderij op een andere locatie.

Het is de bedoeling dat de subsidieregeling vanaf 15 augustus 6 weken open wordt gesteld. Subsidiebeschikkingen zullen vervolgens begin januari 2020 worden verstrekt, waarna varkenshouders 14 maanden de tijd hebben om het bedrijf te beëindigen.

Schouten verwacht eind 2021 de resultaten van de regeling te kunnen presenteren.