Rabobank: sanering varkenshouderij nu uitwerken

De saneringsregeling voor de varkenshouderij ligt ter inzage.

Rabobank is blij met die stap in de afgesproken sanering van varkensbedrijven in overbelaste gebieden. Maar er is nog veel onduidelijk en dat wordt nu nog uitgewerkt.

“Rabobank speelt daarin haar rol, maar is niet de enige financier van de sector”, benadrukte Carin van Huët, directeur Food en Agri van Rabobank, tijdens een bijeenkomst met landbouwjournalisten in Utrecht. Welke rol de verschillende marktpartijen gaan spelen in de deze week gepubliceerde regeling zal in de loop van de zomer bekend worden.

Saneringsregeling

Een van de mogelijke opties die Van Huët noemde zijn een zogenoemd revolverend fonds voor bijdragen van financiers en ander partijen in de sector om sanering financieel te ondersteunen. Haken en ogen zijn er ook voor de saneringsregeling waarin € 120 miljoen beschikbaar is voor sanering via onder meer opkoop van varkensrechten en een sloopvergoeding. Bijvoorbeeld hoe het zit met hypotheken op stallen die gesloopt gaan worden. Het zijn allemaal zaken die aan de orde gaan komen in de verdere uitwerking.

Carin van Huët: "De pr moet vooral van boeren en tuinders uit de sector zelf komen." - Foto: Herbert Wiggerman

Duurzaamheidseisen

“Rabobank blijft ook grote bedrijven financieren in Nederland”, antwoordde Van Huët op de vraag of de bank bedrijven die flink groeien en zich vooral richten op export wel blijft financieren. Maar dan wel op basis van meerdere duurzaamheidseisen die steeds belangrijker worden in de visie van de bank. Die spelen ontegenzeglijk een toenemende rol bij producenten, afnemers en de consument.

Dat de boeren en tuinders voldoen aan die eisen, zullen ze zelf ook duidelijk moet maken richting de consument. “Rabobank neemt daarin haar verantwoordelijkheid, maar pr moet vooral van boeren en tuinders uit de sector zelf komen”, aldus Van Huët.