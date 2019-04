POV: saneringsregeling niet voor iedereen interessant

De Saneringsregeling Varkenshouderij kan interessant zijn voor een groep varkenshouders, maar is dat zeker niet voor iedereen.

Dat zegt POV-voorzitter Linda Janssen over de regeling die door het ministerie van landbouw samen met provincies, gemeenten en de Coalitie Vitale Varkenshouderij wordt opgesteld. De onderhandelingen over de regeling zullen naar verwachting eind deze maand worden afgerond, waarna de regeling voor consultatie openbaar gemaakt zal worden. In een periode van 4 tot 6 weken kan iedereen dan reageren op het voorstel. In die periode zal het voorstel ook aan de Europese Commissie worden voorgelegd voor een staatssteuntoets. Het ministerie verwacht de definitieve regeling in de zomer te publiceren.

Geuroverlast

Voor de regeling wordt € 120 miljoen uitgetrokken om varkensbedrijven te laten beëindigen in gebieden waar de bedrijven geuroverlast veroorzaken. Het budget van Rijk wordt verdeeld over het opkopen van de varkensrechten en een beëindigingsvergoeding. De hoogte van de vergoeding is volgens Janssen fatsoenlijk, maar zal niet voor iedereen interessant zijn.

Lees verder onder de foto.

Vraag advies, want een sloopregeling is maatwerk. Beweeg over de iconen om meer tips te lezen.

Slopen van stallen

POV heeft ervoor gepleit dat provincies ook een bijdrage zouden leveren aan het slopen van de stallen, maar de provincies zijn hier tot nu toe niet toe bereid. Wel kunnen varkenshouders gebruik maken van het bestaande flankerend beleid van provincies met sloopregelingen zoals stalderingsregelingen en ruimte-voor-ruimteregelingen. Via deze regelingen is wel beleidsruimte, maar geen geld beschikbaar. De regelingen verschillen per provincie, waardoor het per varkensbedrijf zal verschillen of de regeling aantrekkelijk is, aldus Janssen. “Het is echt maatwerk”, zegt ze.

Zorgvuldigheid

De POV is positief over de onderhandelingen voor de saneringsregeling. Iedereen werkt constructief mee, aldus Janssen. Het proces duurt wel langer dan volgens het oorspronkelijke plan. Deelnemers aan het proces wijten dit vooral aan de zorgvuldigheid waarmee de regeling wordt opgesteld. De details over de regeling worden eind deze maand bekend.

Beweeg je muis over de kaart voor meer informatie over het beleid per provincie.

In de meeste provincies is er beleid voor het slopen van oude agrarische gebouwen in het buitengebied. Het zijn vooral de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sloopregeling. Regels kunnen dus per gemeente verschillen en niet een-op-een overeenkomen met bovenstaand overzicht.