Westfort introduceert concept met zware borgen

Slachterij Westfort is gestart met een inkoopprogramma voor koppels met gelten en borgen. De naam van het concept is Royaal. De slachterij stimuleert de boeren met dit concept hun varkens zwaar te leveren.

Westfort berekent pas een gewichtskorting als de varkens zwaarder dan 115 kilo aan de haak komen. De ondergrens van het kortingsvrije traject is 83 kilo geslacht gewicht. Royaal vloeit voort uit het project met antibioticavrije varkenshouderij van Westfort/KDV.

Min of meer onverwacht blijkt dat in Italië vraag is naar de hammen van varkens die antibioticavrij zijn opgefokt. De hammen verkopen dusdanig goed dat meer van deze varkens nodig zijn, vertelt inkoopverantwoordelijke Jaap de Wit jr. van Westfort. Het gaat om koppels gelten/borgen, waarbij dieren met 14, 15 of 16 millimeter spek van harte welkom zijn. Voorwaarde voor levering is dat de varkenshouder elektronische oormerken gebruikt om eventueel antibioticagebruik te kunnen registreren. Om te leveren aan het programma ligt het voor de hand dat het goed zit met de diergezondheid op een varkensbedrijf.

Om boeren te helpen de diergezondheid op een hoger peil te brengen, werkt de slachterij met een zogeheten bedrijfscoach. De coach met een dierenartsenopleiding staat de varkenshouders bij om vermindering van het medicijngebruik te realiseren.

De afzet van vlees van beren loopt juist moeilijker. Daarom besloot Westfort de berenkorting een halve euro te verhogen.

Na Vion is Westfort de tweede slachterij die werkt met een afrekentabel voor koppels met zware gelten en borgen.