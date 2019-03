Luxemburg bouwt grenshek wilde zwijnen

Ook Luxemburg gaat een hek bouwen aan Belgische grens om de insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) te voorkomen.

Dat meldt het Luxemburgse ministerie van Landbouw en Milieu. Het hek wordt 8 kilometer lang en komt ten zuiden van Steinfort, in de buurt van de Belgische dorpen Sterpenich en Clairefontaine.

Tests varkenspest negatief

In Luxemburg zijn nog geen gevallen van AVP aangetroffen. De tests op kadavers van 131 wilde zwijnen waren allemaal negatief. Naast de aanleg van het 8 kilometer lange hek heeft Luxemburg ook reeds een veiligheidszone van 22.000 hectare afgebakend in het zuidwesten van het land. Het ministerie meldt dat het vermijden van een besmetting, bijvoorbeeld vanuit België, de hoogste prioriteit is.

Hek tegen zwijnen in Denemarken

Het hek in Luxemburg is niet de eerste in Europa dat zwijnen moet weren. Denemarken startte in januari dit jaar ook al met de aanleg van een zwijnenhek aan de Duitse grens. Deze wordt maar liefst 70 kilometer lang. Tot op heden zijn in Duitsland geen gevallen van AVP geconstateerd.