Consument heeft geld over voor welzijn varkens

Erik Geene, akkerbouwer en varkenshouder in Landhorst, meldde zich dit jaar voor het eerst aan bij dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood om jutezakken en de daarbij behorende bevestigingsbeugels gratis te ontvangen.

Op zijn bedrijf met 800 zeugen in Landhorst (N.-Br.) en 6.000 vleesvarkens op 2 andere locaties produceert hij onder het Beter Leven-keurmerk. Een van de voorwaarden van het keurmerk is dat de kraamzeugen beschikken over verrijkingsmateriaal.

Varkenshouder kan weer vooruit met bijdrage Varkens in Nood

Geene maakt al gebruik van jutezakken bij de zeugen en kan met de bijdrage van Varkens in Nood weer 2 maanden voorruit. De zeugen krijgen een week voor het werpen een jutezak in het kraamhok. Na het werpen legt de zeugenhouder de jutezak in het hok bij de pasgeboren biggen. Deze wordt los in het hok gelegd, naast het biggennest zodat de biggen er mee kunnen vroeten, maar wel een schoon biggennest houden. Als de jutedoek te nat of te vies is geworden, haalt Geene de doek uit het hok. Met de bevestigingsbeugels, die ook via Varkens in Nood zijn verstrekt, heeft de varkenshouder de mogelijkheid om de jutedoeken steviger op te hangen. Ook in de biggenstal en in de vleesvarkensstal gebruikt Geene de jutedoeken als extra afleiding.

Erik Geene, zeugenhouder in Landhorst (N.Br.), hangt een jutedoek op bij een zeug in de kraamstal. Met de gratis jutezakken, gedoneerd door Varkens in Nood, is Geene weer 2 maanden voorzien van afleidingsmateriaal. - Foto: Van Assendelft Fotografie

Als consumenten geld over hebben voor dierenwelzijn, werk ik daar graag aan mee

De varkenshouder waardeert de actie van Varkens in Nood. “Als consumenten geld over hebben voor dierenwelzijn, werk ik daar graag aan mee”, zegt Geene, die tevreden is over de afhandeling en het geleverde materiaal.

Meer jutezakken dan varkenshouders

De sinterklaasactie van Varkens in Nood, waarbij consumenten geld konden doneren voor jutezakken, was zo succesvol dat in december niet voldoende varkenshouders zich hadden aangemeld om het verrijkingsmateriaal te gebruiken. Inmiddels hebben meerdere zeugenhouders zich gemeld en de jutedoeken met bevestigingsmateriaal ontvangen.