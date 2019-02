Kansas University toont AVP-besmetting via voer aan

Het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) kan via voer verspreid worden.

Dit blijkt uit recent onderzoek van de Kansas State University. Vanwege de snelle verspreiding van het virus in China en Europa hebben de onderzoekers gekeken naar mogelijke routes voor introductie en transmissie van het virus. Voer- en voergrondstoffen zijn een minder erkende transmissieroute, maar de wereldwijde distributie van voeringrediënten vraagt wel degelijk om aandacht.

Voor het oplopen van een besmetting via water is een extreem lage concentraties van het virus nodig, voor besmetting via voer zijn hogere concentraties nodig, maar door de hoge frequentie van blootstelling maakt besmet voer een grotere risicofactor.

Verspreiding virus in voerfabrieken

Verwerkingsmethoden van voergrondstoffen kunnen de besmetting vergroten. Zo is het in China gebruikelijk om gewassen op de weg te drogen. Die wegen kunnen vervuild raken, doordat er vrachtwagens met geïnfecteerde varkens overheen rijden. Vervolgens kan het virus via de machines in voerfabrieken verder verspreid worden.

Maatregelen

De onderzoekers wijzen erop dat grote hoeveelheden voeringrediënten, door landen waar het AVP-virus rond gaat, geëxporteerd worden. Dit levert een risico op voor afnemende landen. Om de insleep van het virus via grondstoffen te verminderen pleit de Kansas State University voor maatregelen als chemische additieven, langere opslagtijd waardoor het virus sterft en warmtebehandeling.

