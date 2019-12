Loeffen voorzichtig positief over AVP-ontdekking

De ontwikkeling van een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest waar de Agricultural Research Service (ARS) van het Amerikaanse ministerie van landbouw deze week naar buiten kwam, kan een doorbraak zijn.

Willie Loeffen, hoofd WOT-unit Besmettelijke Dierziekten bij Wageningen Bioveterinary Research, houdt toch wel slagen om de arm bij de berichten van een vaccin. De Amerikaanse onderzoekers hebben een gen dat voor virulentie zorgt uit het virus gehaald. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat het virus hiermee volledig is verzwakt. Loeffen vraagt zich af of het daadwerkelijk zal voorkomen dat het virus toch weer virulent wordt. Een genetische aanpassing kan wel tot een doorbraak leiden omdat bepaalde genen belangrijk zijn voor de virulentie.

Niet in korte tijd realiseerbaar

Als deze Amerikaanse ontdekking werkelijk tot een goed vaccin leidt, is dat niet in zeer korte tijd realiseerbaar. Een vaccin is pas grootschalig in te zetten als het effectief en veilig is voor alle leeftijdsgroepen. Een ander vraagstuk is of het kandidaatvaccin oraal inzetbaar is om ook wilde zwijnen te vaccineren.