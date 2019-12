Gelderse Vallei krijgt eigen varkensconcept

In de Gelderse Vallei wordt gewerkt aan een nieuwe varkensvleesketen.

Onder de naam Gelders Buurtvarken wordt het vlees verkocht. De initiatiefnemers zijn P. Bos Veevoeders en Visser Vlees. Voor de afzet richten ze zich op slagers. Op zaterdag 21 december en dinsdag 24 december kunnen belangstellenden het vlees van het Gelders Buurtvarken proeven.

Vooral lekker

Bij de nieuwe keten staat de smaak van het vlees centraal, legt Tom Ploeger uit, die namens DLV Advies helpt om het project op gang te krijgen. Het vlees moet in eerste instantie lekker zijn. De voeding, eindbeerkeuze, het laden, transport, slachten van de dieren en ten slotte koelen van het vlees zijn allemaal stappen in de keten die moeten bijdragen aan lekker vlees met een hoog vochtbindend vermogen. De eindbeerkeuze is nog geen uitgemaakte zaak, maar de kans is groot dat de keten uitkomt bij een Tempo-eindbeer. Enerzijds mag het vlees wel een randje vet hebben, anderzijds moet het er aantrekkelijk uitzien in de vitrine van de slager.

Voor familiebedrijven

Tot op heden zijn drie koppels van elk zestig varkens geslacht in dit concept. De varkens zijn afkomstig van varkenshouderij Van de Fliert in Terschuur. De vierde koppel Gelderse Buurtvarkens is in het voorjaar slachtrijp.

De bedoeling is dat het concept groeit en op termijn meer varkensboeren bij de keten aansluiten. Doelgroep zijn familiebedrijven in Midden-Nederland. Voor deze boeren is het lastig aansluiting te houden met de reguliere varkensmarkt, waar tegen wereldprijs wordt geproduceerd. De ontwikkeling van de keten is mede betaald met een POP3-bijdrage.

1 Ster Beter Leven

De varkens worden gehouden volgens de criteria van het 1 ster Beter Leven-keurmerk. De verdeling van de marge en de opbrengstprijs van de varkens staat nog niet vast. Ook daarbij denkt DLV Advies mee.