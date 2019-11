Varkenshouder Straathof veroordeeld tot 8 maanden cel

Adriaan Straafhof is door de rechtbank in het Duitse Burg veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden wegens dierenmishandeling.

Varkenshouder Adriaan Straafhof is door de rechtbank in het Duitse Burg veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden wegens dierenmishandeling. De zaak sleepte al sinds 2014, toen er bij controles zo’n 100 zieke dieren en dieren met onbehandelde verwondingen werden aangetroffen op het bedrijf in het Oost-Duitse Genthin. Ook werden zeugen te lang in te kleine boxen gehuisvest.

Beroepsverbod in 2014

In 2014 kreeg Straafhof een beroepsverbod opgelegd dat ondanks een beroep van de varkenshouder, in 2016 definitief werd. Sinds die tijd staan de Duitse bedrijven te koop. In 2018 kwam LFD, Duitse eigenaar van de varkensbedrijven, met de gemeente overeen dat het grootste bedrijf in Gladau 4.000 zeugenplaatsen inleverde.