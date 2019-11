Denen opgeschrikt door nieuwe PRRS-stam

Deense varkenssector overvallen door PRRS. De schade is vooral groot op bedrijven die nooit enten.

De Deense varkenshouderij is opgeschrikt door een nieuwe PRRS-stam die heeft toegeslagen op een aantal bedrijven. De gevolgen zijn hevig omdat bedrijven zijn besmet waar de zeugen nog nooit zijn blootgesteld aan het virus en dus geen afweer hebben. Op deze zogenoemde PRRS-naïeve bedrijven wordt ook niet gevaccineerd tegen het virus. Het gevolg is dode en slechte biggen.

Vaccin in de ban

Boosdoener is een recombinante PRRS-stam die is ontstaan doordat virus van twee vaccins tegelijk in een varken aanwezig waren. Op dat moment is een nieuwe PRRS-stam ontstaan. Het bedrijf veranderde van vaccin op dat moment. Een van de betrokken vaccins is Suvaxyn PRRS MLV van farmaceut Zoetis. Dit vaccin is door het verantwoordelijke ministerie tot nader order van de markt gehaald in Denemarken. Er zijn veel bedrijven besmet omdat het virus via een ki-station is verspreid.

Farmaceut Zoetis is ongelukkig met de beslissing van de Deense overheid. Zij zien niet in waarom hun vaccin in de ban is gedaan. Het is een gegeven dat het PRRS-virus veelvuldig muteert. Dat is meermaals aangetoond. Mutatie van het virus houdt volgens Zoetis geen verband met zijn vaccin. Het bedrijf voelt zich daarbij gesterkt door het Europese geneesmiddelenbureau dat geen reden ziet het Deense besluit elders in Europa over te nemen.

Geen gevolgen voor Nederland

Het PRRS-vaccin van Zoetis blijft dus ook gewoon in Nederland beschikbaar. Volgens technisch manager Anke Verhaegen van Zoetis lopen Nederlandse bedrijven geen enkel risico als zij hun vaccin gebruiken. De varkens zijn en blijven beschermt tegen PRRS na gebruik van het vaccin Suvaxyn. Dat heeft het bedrijf ook aan alle Nederlandse varkensartsen geschreven.