Geen hosanna na recordjaar varkensslachterijen

Nederlandse varkensslachters melden recordcijfers, maar vleesprijzen en omzetten staan onder druk.

Bij de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is dan ook geen sprake van een hosannastemming na het bekend worden van de recordcijfers van de Nederlandse varkensslachterijen. De vleesprijzen en omzetten staan onder druk en productiegroei is nodig om goed te blijven draaien, zo laat woordvoerder Dé van Riet weten. “Vooropgesteld is het een enorme prestatie van boeren, slachterijen en exporteurs. De varkens moeten hun weg vinden op de exportmarkt. Dat is een uitdaging. We moeten daarbij waakzaam zijn en blijven om de gehele varkenskarkassen te verwaarden”, zo laat hij weten.

Bijna 15,7 miljoen varkens geslacht

Nederlandse varkensslachterijen slachtten in 2018 een recordaantal van bijna 15,7 miljoen varkens. Dat blijkt uit de jaarcijfers die rvo.nl deze week publiceerde. Niet eerder verwerkten de Nederlandse slachterijen in een kalenderjaar zo veel varkens. Het vorige record dateert uit 2017, toen er 14,9 miljoen varkens werden geslacht. Het gemiddelde geslacht gewicht van de varkens in 2018 was 96,6 kilo. Dat is ruim een halve kilo meer dan in 2017, toen het geslacht-gewicht gemiddeld 96 kilo bedroeg.

Vraag naar varkensvlees verzadigd

COV merkt dat de vraag naar varkensvlees in een Westerse markt als Noordwest-Europa stilaan verzadigd raakt. Het is daarom zaak om nieuwe markten aan te boren en posities te verstevigen, bijvoorbeeld in Azië. Met de promotiecampagne ‘Trusted pork from Europe’ stimuleert COV de afzet in 5 Aziatische landen. Het gaat om China, Japan, Filippijnen, Vietnam en Taiwan. “We richten ons er op de afzet van duurzaam vlees, met een goede prijs-kwaliteitverhouding”, aldus Van Riet.