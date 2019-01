Coaching moet diergezondheid verbeteren

ZLTO zoekt landelijk varkenshouders die mee willen werken aan een coachingtraject om de diergezondheid te verbeteren op het varkensbedrijf.

Het antibioticagebruik in de varkenshouderij moet nog verder teruggebracht worden, de Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) heeft vorig jaar de benchmarkwaardes aangescherpt. Een groter aantal bedrijven zal nu actie moeten ondernemen om onder de streefwaarden te komen. In het project is ruimte voor 80 bedrijven die vanaf het voorjaar van 2019 kunnen instappen en gedurende 2 jaar begeleid worden door een coach. Het doel is om de driehoek veehouder, dierenarts en veevoeradviseur te versterken en op een gestructureerde manier aan de slag te gaan. De praktische kennis moet uit de driehoek komen en de coach probeert daarin de samenwerking te verbeteren.

De doelgroep zijn bedrijven die de afgelopen jaren boven de nieuwe normen van dierdagdoseringen (DDD) zitten: voor speenbiggen meer dan 20 DDD, voor vleesvarkens en zeugen meer dan 5 DDD.

Samenwerking varkenshouder en erfbetreders van groot belang

Een van de belangrijkste factoren om de diergezondheid en daarbij het antibioticagebruik op het varkensbedrijf te verbeteren, is een goede samenwerking tussen de ondernemer en zijn erfbetreders. De coach of procesbegeleider kan hierin een belangrijke rol spelen. De technische aspecten om de diergezondheid te verbeteren en het antibioticagebruik te verminderen zijn meestal wel bekend. “Een coach kan op meerdere fronten het proces begeleiden, niet alleen op diergezondheid, maar ook op dierenwelzijn en andere (actuele) thema’s die op termijn invloed hebben op het antibioticagebruik en dit wellicht kunnen verlagen”, aldus Heleen Prinsen die het project vanuit ZLTO begeleidt.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW, daarnaast heeft de POV het onderwerp op de onderzoeksagenda staan.