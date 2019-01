AVP en handelsproblemen uitdagingen varkensmarkt

Ook 2019 wordt een uitdagend jaar voor de varkenshandel met potentiële groei in productie en vraag in veel delen van de wereld. Die potenties worden overschaduwd door onzekerheden als gevolg van Afrikaanse varkenspest (AVP) en handelsproblemen. Deze vooruitzichten schetst Rabobank in zijn eerste kwartaalrapport 2019.

De stijgende ziektedruk van AVP wordt de grootste uitdaging wereldwijd. De ziekte biedt kansen voor sommigen, maar bedreigingen voor anderen. Ernstige ziekte-uitbraken kunnen leiden tot lokaal productieverlies en beperkingen voor de handel vanuit een getroffen land. De impact van handelsbeperkingen is groter dan die van het productieverlies.

Daarnaast blijven de handelsbesprekingen tussen de VS en China zorgen voor onzekerheid in de internationale handel. Wordt dit jaar varkensvlees vanuit de VS naar China verscheept zonder ‘vergeldings’ importtarieven? Ook de effecten van de brexit op de varkenshandel zijn ongewis.

Varkenspoten, -oren, -snuiten en -koppen zijn in de Chinese keuken enorm in trek. - Foto: Michel Zoeter

Rabobank verwacht dat in China het herstel van de varkensindustrie na AVP-uitbraken de uitbreiding van de productie aanzienlijk zal vertragen. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal het aanbod aan varkensvlees voldoende zijn, maar zullen later dit jaar grote aanbodproblemen ontstaan, waarbij de invoer van varkensvlees flink zal toenemen. Die verwachte, grotere invoer door China zal de productie-expansie in Europa en Brazilië stimuleren. De recente terugkeer naar de Russische markt zal ook bijdragen aan de groeiende Braziliaanse export.