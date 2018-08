Vuur wist alle sporen van oorzaak stalbrand Didam uit

De varkensstal in Didam was dinsdag binnen de kortste keren tot de grond afgebrand, vertelt een getuige. “Binnen 5 minuten stond de stal van voor tot achter in de fik”, zegt hij.

De beelden van omroep Gelderland bevestigen deze waarneming en laten grote, pikzwarte rookwolken zien die over de hele lengte van de stal opstijgen. Na het blussen van de brand blijkt niets meer over van de stal dan de stalen spanten en profielen waar de hokafscheiding in zat. De inrichting is volledig verteerd door het vuur.

Lees verder onder de Facebook-video 2.500 varkens komen om De stalbrand op dinsdag 31 juli waarbij 2.500 varkens omkomen, wordt in mum van tijd landelijk nieuws. Om 16.30 wordt brand gemeld. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is de brandweer binnen 10 minuten ter plaatse. De brandweer besluit direct op te schalen. Desondanks zijn de stal en de varkens niet meer te redden. De woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat een er ‘geen houden aan is’. De brandweer kan niet meer dan de naastgelegen stallen en de woning van de familie redden, laat de woordvoerder weten. De brand blijkt zo verwoestend dat de oorzaak niet is te achterhalen. Wel wordt brandstichting uitgesloten.

Lees verder onder de tweet en foto De stal is volledig uitgebrand en het vuur heeft alle sporen die kunnen leiden naar de oorzaak uitgewist. POV: weer een dramatische brand De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) spreekt van weer een dramatische brand waarbij veel varkens omkwamen. Stallen zijn afgelopen decennia brandgevoeliger geworden en het voorkomen van stalbranden blijkt lastig, schrijft de POV. In veel gevallen is kortsluiting de oorzaak, vervolgt de producentenvereniging. Dat kan gebeuren als ongedierte de kabels aanvreet. Actieplan brandveilige stallen Vorige maand is het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 gelanceerd. In dat plan ligt de nadruk vooral op preventie, zoals het keuren van de elektrische installatie.