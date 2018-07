Plus heeft vertrouwen in Hamletz-vlees

Bij supermarktketen Plus zien ze een afzetmarkt voor het Hamletz-vlees uit de nieuwe Dartelstallen van familie Ten Have-Mellema, in het Groningse Beerta.

Dat vertelde Denise Dijkhof, categorymanager van Plus, tijdens de opening van de stallen op woensdag 18 juli.

Hamletz-vlees sluit aan bij wensen consument

In haar betoog legt Dijkhof uit waarom Plus schapruimte vrijmaakt voor het Hamletz-vlees. Het sluit namelijk aan bij huidige klantenwensen. Consumenten eten ten eerste minder vlees, maar zijn daarentegen bereid meer te betalen voor iets bijzonders.

Dat bijzondere moet in de eerste plaats in de smaak zitten. Het vlees moet gewoon lekker zijn. Andere trends zijn het dierenwelzijn, milieu en het gezondheidsdenken van consumenten. Door de gekozen kruising en de voeding van de varkens is het vlees lekker, zegt de Plus-manager.

Artikel gaat verder onder de foto's

Annechien ten Have geeft tekst en uitleg tijdens de rondleiding door de nieuwe stal. - Foto's: Kees van Dooren

2 Beter Leven-sterren en regionaal geteeld voer

Naast de smaak komt het tegemoet aan de overige trends die ze bij supermarktketen Plus signaleren. Hamletz heeft bijvoorbeeld 2 Beter Leven-sterren van de Dierenbescherming. Ook krijgen de varkens van familie Ten Have voer dat is geteeld in de regio, inclusief het eiwitdeel in het rantsoen.

De rondleiding eindigt in de kolossale zichtruimte.

De Plus-manager verklaart tegelijk dat varkensvlees een lastig product is om je mee te onderscheiden. Het is een generiek product, waarbij veelal wordt gedacht in grote volumes. Niettemin zal Plus via alle denkbare kanalen en methoden proberen de toegevoegde waarde van het Hamletz-vlees onder de aandacht van hun klanten te brengen, verzekert ze.

Vanuit de zichtruimte zijn de eerste biggen te zien die in de Dartelstal liggen.

Vlees vanaf half oktober in de winkels

Vanaf medio week 41 ligt het vlees naast het reguliere assortiment in een aantal winkels die zijn aangesloten bij inkoopcombinatie Superunie. Dit zijn de ketens Boon, Deen, Hoogvliet, Plus en Poiesz.

Het begint als proef. Loopt deze goed, dan komt het vlees in meer winkels te liggen van deze supermarkten.