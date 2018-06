College informeert raad over herbouw Knorhof

Eigenaar Adriaan Straathof is voornemens het bouwblok te verdubbelen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren (Gld.) heeft de gemeenteraad op donderdagavond 28 juni geïnformeerd over de plannen voor de herbouw van de Knorhof. Eigenaar Adriaan Straathof is voornemens het bouwblok verdubbelen om herbouw van het varkensbedrijf mogelijk te maken.

Brandveiligheid

“De verdubbeling is nodig om het nieuwe bedrijf op te kunnen delen in compartimenten vanwege de brandveiligheid”, vertelt Jan Voermans, woordvoerder van de familie Straathof. “Daarnaast is een uitbreiding van het bouwblok nodig om voldoende ruimte te creëren voor de opvang van water van erf en daken en voor de aanleg van groenstroken”, vervolgt hij.

Opvang water

Onder het perceel van de Knorhof ligt een gasleiding waardoor een strook van 4 meter breed vrij moet blijven. Het is de bedoeling 1 zijde van het perceel langs deze gasleiding als bouwblok aan te merken en de andere zijde te gebruiken voor de opvang van water en de aanleg van beplanting. Verdere details moeten nog ingevuld worden.

Alleen zeugen

Wel is duidelijk dat de bedrijfsopzet anders wordt. Na de herbouw wil Straathof enkel zeugen houden. Hoe groot het nieuwe bedrijf wordt, is nog niet bekend. “De plannen zijn op hoofdlijnen ingevuld. De invulling volgt in overleg met de gemeente en in september is er een informatieavond voor de buurt. Dan zijn de plannen concreter ingevuld”, zegt Voermans.