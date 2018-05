Pleuritis kan meer dan € 5 per varken kosten

Financiële schade door pleuritis bedraagt makkelijk € 5 per varken, zegt Keten Duurzaam Varkensvlees.

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) heeft de kosten, veroorzaakt door pleuritis of borstvliesontsteking, inzichtelijk gemaakt met behulp van elektronische oormerken. Bij 2.532 van in totaal 27.488 gechipte varkens is borstvliesontsteking, ook wel pleuritis genoemd, geconstateerd. Dat betekent dat ruim 9% van de dieren een borstvliesontsteking heeft gehad.

Lagere opbrengst en later aan de slachthaak

Uit de vergelijking van de slachtresultaten blijkt dat de groep varkens met borstvliesontsteking € 2,69 per dier minder opbracht. Daarnaast blijken varkens die een borstvliesontsteking hebben gehad, vier dagen later aan de slachthaak te hangen dan de overige varkens. De totale schade door borstvliesontsteking kan op deze manier meer dan € 5 per varken bedragen.

Stukje long in een karkas. Bij varkens met pleuritis blijft soms een stukje long dat verkleefd is aan het borstvlies achter. - Foto: Koos Groenewold

Oorzaken borstvliesontsteking

Borstvliesontsteking kan door verschillende ziekteverwekkers worden veroorzaakt. De ontsteking leidt veelal tot verklevingen die vorming van bindweefsel veroorzaken. Dit bindweefsel is altijd terug te vinden aan de slachtlijn. Borstvliesontsteking kan hoesten, sloomheid, koorts en een afwijkende ademhaling veroorzaken, maar de ziekte treedt ook op zonder zichtbare verschijnselen.

Slecht stalklimaat werkt pleuritis in de hand

KDV raadt varkenshouders aan om goed te analyseren welke ziekteverwekker de oorzaak is van de borstvliesontsteking en op basis daarvan een gericht plan van aanpak te maken. In het algemeen geldt dat een minder goed stalklimaat en mengen van dieren het optreden van borstvliesontsteking in de hand werkt.