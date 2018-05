Eerste varkenshouders werken met Vion-termijnprijs

In kalenderweek 14 en 18 zijn de eerste varkenshouders van start gegaan die meedoen aan de proef met de langetermijnvarkensprijs van vleesbedrijf Vion.

Over het aantal boeren dat deelneemt, wil Vion niks kwijt. Het bedrijf laat wel weten dat 60% van de aanvoer van varkens in Nederland valt onder het concept Good Farming Balance, dat het bedrijf ruim een jaar geleden introduceerde.

Langlopend contract met varkenshouder

Ook laat Vion weten dat 80% van hun aanvoer is georganiseerd via een langlopend contract met de varkenshouder. Dat zijn varkens voor Good Farming Balance, Good Farming star of biologisch. De langetermijnprijs is 1 van de 3 afrekenmodellen waar een leverancier uit kan kiezen die deelneemt aan de keten Good Farming Balance.

Prijsrisico reduceren

Doel van de termijnprijs is het prijsrisico voor boer en slachterij te reduceren, zegt Vion. Voor de deelnemers aan de proef wordt viermaal een inkoopprijs voor varkens vastgesteld, telkens voor een periode van 13 weken.