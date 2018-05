5% van de zeugen blijft aan nageboorte staan

Bij varkens is het aan de nageboorte blijven staan niet zo bekend als bij andere diersoorten. Toch blijkt 5% van de zeugen hier last van te hebben.

Dit blijkt uit onderzoek van de faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Helsinki in IJsland.

Kans op baarmoederontsteking

Vaak wordt niet opgemerkt dat de nageboorte er niet volledig is afgekomen, omdat een groot deel van wat er wel afkomt al in de put is verdwenen. De onderzoekers hebben bij een groep van 99 zeugen na het werpen de baarmoeder gecontroleerd met echo-apparatuur om te zien of de baarmoeder kleiner werd of dat er vocht in bleef staan.

De kans op baarmoederontsteking is groot wanneer de baarmoeder na het werpen niet krimpt en er vloeistof in blijft staan. Baarmoederontsteking is te herkennen doordat de zeug slecht vreet, minder melk produceert, uitvloeiing en koorts heeft. Door een baarmoederontsteking heeft de baarmoeder langer tijd nodig om zich te herstellen, hierdoor loopt de tussenworptijd op.

Zo voorkom je dat zeugen aan nageboorte blijven staan

Dierenartsenpraktijk De Oosthof adviseert varkenshouders de worpduur in de gaten te houden. Zeugen die langer dan 4 tot 6 uur bezig zijn, zijn risicodieren. Bacteriën kunnen makkelijker het lichaam binnenkomen en door de langere worpduur trekt de baarmoeder minder goed samen, waardoor de nageboorte er niet meer goed af komt.

De Oosthof adviseert zeugen die te lang bezig zijn een injectie met maximaal 1 millimeter oxytoxine te geven, zodat de baarmoeder goed samentrekt en eventuele laatste biggen en nageboorte er goed afkomen.