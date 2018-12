AVP staat aan de Franse grens

De spanning stijgt in Frankrijk nu Afrikaanse varkenspest (AVP) is gevorderd tot luttele kilometers van de Franse grens.

De Franse krant L’Est Républicain berichtte vlak voor kerst dat er diverse dode wilde zwijnen zouden zijn gevonden vlakbij de Franse grens.

1,5 kilometer van de Franse grens

Zo ging een melding van 17 december over een dier dat zou zijn gevonden bij Gérouville, een dorp op zo’n 1,5 kilometer van de Franse grens. Volgens de krant is Afrikaanse varkenspest (AVP) bij dit zwijn inmiddels vast komen te staan.

Op 22 december, zouden volgens de krant nog eens 10 karkassen van wilde zwijnen zijn opgedoken bij het nabijgelegen Meix-devant-Virton, in de buurt van een containerpark. Op 28 december meldde de krant dat deze gevallen alle negatief zouden hebben getest op AVP.

Buiten de zones

Het virus lijkt zo buiten de zones te treden die België heeft aangelegd om AVP het hoofd te bieden. Naar Europese richtlijnen is een binnenste, kritieke ring (Zone II) ingetekend en een ring daaromheen als bufferzone (Zone I), beide met een duidelijk plan van aanpak. Het systeem blijkt niet waterdicht en volgens de Franse krant dringt het besef door bij Waalse politici dat ‘verdere verspreiding naar Frans grondgebied slechts een kwestie van tijd is’.

Ook in de laatste cijfers van de Wereldorganisatie van Diergezondheid (OIE) in Parijs komt naar voren dat AVP naar het westen opschuift. De OIE publiceerde de statistieken tot en met 20 december, ofschoon het niet duidelijk is of de laatste vondsten langs de Franse grens daarin al verwerkt zijn. Volgens de OIE zijn nu 256 wilde zwijnen met AVP gevonden.

Polen

Ook in Polen is, na 2 maanden zonder nieuwe gevallen, AVP weer opgedoken. Dat meldt het Duitse TopAgrar op basis van diverse Poolse media. De afgelopen 2 weken is het virus bij meer dan 100 wilde zwijnen aangetroffen. Experts zijn bezorgd omdat er steeds meer zwijnen worden aangetroffen die deels immuun zijn voor het virus; in de laatste 2 weken zijn 22 van die gevallen ontdekt. Dat betekent dat elk vijfde everzwijn op zijn minst deels resistent kan zijn tegen de ziekte en dat daarom het virus zich verder kan verspreiden dan via dieren die al na korte tijd sterven.

China

China kampt ook met AVP – maar op een compleet andere schaal. In China beslaan de uitbraken een gebied van meer dan 4.000 kilometer en daar worden uitbraken vrijwel alleen op boerderijen gemeld. Er zijn sinds augustus 102 uitbraken in China gemeld, en circa 650.000 dieren legden het loodje door het virus of bij ruimingen. Naar verwachting zullen prijzen voor varkensvlees snel stijgen. In Hongkong bijvoorbeeld raken de voorraden varkensvlees snel op terwijl nieuwe import schaars is. Volgens de autoriteiten is het aantal varkens, dat vanuit China binnengebracht wordt, gehalveerd vlak voor de kerstdagen.