Zo zorg je voor goede hokverrijking bij varkens

Een nieuwe brochure over hokverrijking geeft varkenshouders een leidraad over de gewenste materialen, eigenschappen en de wijze van aanbieden.

Wageningen University en Research (WUR) heeft deze brochure met informatie over hokverrijking uitgebracht voor varkenshouders. Ook dierenartsen en andere erfbetreders kunnen gebruik maken van de kennis.

Soort hokverrijking niet vastgelegd in wet

Het aanbieden van hokverrijking aan varkens is wettelijk voorgeschreven volgens EU-regelgeving. Hierin is niet vastgelegd wat voor soort hokverrijking moet worden toegepast, maar wel het doel: ongewenst gedrag en verwondingen voorkomen. Deze ‘open norm’ in de wetgeving geeft ruimte voor innovatie voor nieuwe soorten hokverrijking, maar geeft ook minder houvast en duidelijkheid of de genomen maatregelen voldoen. De brochure kan hierbij ondersteunen.

NVWA controleert dierenwelzijn

De Nederlandse Voedsel en warenautoriteit (NVWA) controleert regelmatig op welzijn bij varkenshouderijen; het permanent aanbieden van voldoende hokverrijking is hiervan een onderdeel. Dit geldt ook voor zeugen die individueel zijn gehuisvest. Alleen een ketting voldoet niet als verrijking, maar mag wel in combinatie met andere materialen, aldus de NVWA.

Met de aangeboden kennis over de vereiste eigenschappen van hokverrijking en op welke wijze het materiaal aangeboden kan worden, kunnen varkenshouders zelf een keuze maken en deze in de bedrijfsvoering toepassen of een aanvulling hierop.

9 voorwaarden voor goede hokverrijking

Een goede hokverrijking voldoet aan 9 voorwaarden volgens de WUR- onderzoekers. Dat zijn:

veilig eetbaar kauwbaar wroetbaar afbreekbaar vernieuwend bereikbaar beschikbaar schoon

Of er voldoende hokverrijking aanwezig is, kan uiteindelijk alleen worden beoordeeld aan de dieren en het gebruik van het materiaal. Er is geen blauwdruk voor het aantal vaste materialen of hoeveelheid ruwvoer, omdat dit afhankelijk is van de situatie en per bedrijf verschillend.