Productie varkensvlees stijgt, kentering op komst

In de eerste helft van 2018 is in de Europese Unie 3,7% meer varkensvlees geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Met name in Polen (9%), Spanje (8%), Nederland (6%) en Duitsland (4%) steeg de varkensvleesproductie. Dat meldt de Europese Commissie in een marktupdate.

Stagnatie in productiegroei varkensvlees verwacht

De gestegen productie heeft een prijsdrukkend gevolg. De Europese Commissie verwacht dat de groei stagneert en aan het einde van het jaar uitkomt op 1,5%. In 2017 werd in de EU 23.655.000 ton varkensvlees geproduceerd. In 2018 stijgt de productie naar 24.015.000 ton, zo is de verwachting.

De Europese Commissie voorspelt voor 2019 een productiedaling van 1%. Dat komt door een afname van de zeugenstapel in landen als Roemenië, Polen en Duitsland.

Consumptie varkensvlees daalt in 2019

De varkensvleesconsumptie komt dit jaar naar verwachting uit op 32,5 kilo per EU-inwoner. Dat is 0,4 kilo meer dan in 2017. In 2019 daalt de consumptie naar 32,3 kilo, zo is de voorspelling.

De EU-export van varkensvlees komt in 2018 naar verwachting uit op 2.631.000 ton. In 2017 ging nog 2.567.000 ton de grens over. Als gevolg van de afnemende zeugenstapel wordt voor 2019 een exportdaling van 5% verwacht.

Afrikaanse varkenspest vormt onzekere factor

China is nog altijd de belangrijkste bestemming voor EU-varkensvlees, met een aandeel van 35% van de totale export. Maandelijks gaat zo’n 110.000 ton varkensvlees uit de EU naar China. Uitbraken van Afrikaanse varkenspest in China en Europa vormen een grote onzekere factor en kunnen een aanzienlijke verschuiving in de handel veroorzaken. Ook verstoorde handelsbetrekkingen kunnen grote veranderingen teweeg brengen, zo meldt de Europese Commissie.