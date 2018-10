Geurts: ministerie niet klaar voor uitbraak Afrikaanse varkenspest

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) heeft er vraagtekens bij of er bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voldoende kennis en kunde aanwezig is om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland het hoofd te bieden.

Hij houdt zijn hart vast voor die situatie, zei hij gisteren 10 oktober in een presentatie tijdens de Romijn-lezing in Nieuwspoort.

Schadevergoeding

“De overheid komt maar heel langzaam op gang. Terwijl dierenartsen aan het flyeren zijn op parkeerplaatsen, heeft de overheid pas vorige week waarschuwingsborden geplaatst. Ook is er nog volop discussie gaande over wie de schadevergoeding moet betalen in geval van een uitbraak door wilde zwijnen. Het natuurbeleid ligt immers onder de verantwoordelijkheid van de provincies”, geeft hij als voorbeeld. Ook het preventief ruimen van varkensbedrijven na een uitbraak van AVP bij wilde zwijnen, zoals in België gebeurt, staat in Nederland niet in het draaiboek”, zegt Geurts.

Hij benadrukte dat een uitbraak met Afrikaanse varkenspest van heel andere orde is dan de vogelgriepuitbraken van de laatste jaren, waarbij het om losse introducties ging bij enkele bedrijven.

Nulstand wilde zwijnen

Geurts vindt dat de provincie Noord-Brabant speelt met vuur, nu de nulstand voor wilde zwijnen niet wordt gehandhaafd. Verantwoordelijk gedeputeerde Van den Hout zegt in het Brabants Dagblad dat hij uitgaat van nul schade in plaats van nul dieren.

De Tweede Kamer wil snel in debat met de minister over AVP. Uit de schriftelijke vragen blijkt dat naast CDA ook D66 zorgen heeft of het ministerie voldoende is voorbereid op een eventuele uitbraak.

In België is het aantal wilde zwijnen met AVP inmiddels opgelopen naar 75.

Wat gebeurt er als varkenspest Nederland bereikt? In het zwartste scenario wordt morgen varkenspest in Nederland aangetroffen. Wat is dan het draaiboek? Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Voor de bestrijding van varkenspest heeft de overheid een draaiboek met scenario’s, maatregelen en verantwoordelijkheden gemaakt. Veel is gebaseerd op Europese regels en ervaringen met de epidemie in 1996.

Lees meer hierover.

Medeauteur: Kirsten Graumans