NMV: schakel advocaat in bij onderzoek kalvergate

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond krijgt signalen binnen dat melkveehouders door het Openbaar Ministerie benaderd worden over onderzoek in de I&R-affaire.

De belangenbehartiger adviseert haar leden om een advocaat in te schakelen als het OM een overleg voorstelt. De zaak sleept al sinds 2018, toen enkele duizenden bedrijven tijdelijk geblokkeerd werden. Dit werd later de I&R-affaire of kalvergate genoemd. Het OM is nog altijd bezig met strafrechtelijk onderzoek naar de bedrijven die toen al dan niet terecht geblokkeerd zijn in februari 2018.

Digitaal overleggen over transactievoorstel

Melkveehouders kunnen nu dus een uitnodiging krijgen van het OM om (digitaal) te overleggen over een transactievoorstel. De NMV adviseert om na overleg met een adviseur schriftelijk te reageren op de uitnodiging en om bij een strafbeschikking meteen het dossier op te vragen. Ook moeteh melkveehouders tijdig reageren: ‘ga binnen 14 dagen in verzet bij ontvangst van een transactievoorstel of strafbeschikking’. In het strafrecht moeten melkveehouders bijgestaan worden door een advocaat.