Nederlandse zuivel vooraan bij boteropslag

Boter uit Nederland is tot nog toe het meest aangemelde zuivelproduct voor de nog altijd openstaande opslagregeling van de Europese Commissie in verband met de coronacrisis. Dit blijkt uit het laatste overzicht van de Commissie.

Vanuit de lidstaten is zo’n 68.000 ton boter aangemeld voor tijdelijke opslag met steun van de EU. Van deze hoeveelheid is ruim 41.000 ton gecontracteerd. Vooral Nederlandse bedrijven hebben veel belangstelling getoond voor de boteropslagregeling. In totaal 21.600 ton is aangemeld, 18.500 ton is gecontracteerd.

Kaas redelijk populair

Kaas was ook een redelijk populair artikel om met steun van de EU een aantal maanden weg te zetten. Hiervan is 47.700 ton aangemeld en ruim 34.600 ton gecontracteerd. Nederlandse bedrijven hebben ruim 8.000 ton (bewaarkaas) aangemeld voor opslag. Nagenoeg dit gehele volume is gecontracteerd.

Het volume mageremelkpoeder blijft beperkt tot nu 21.600 ton, waarvan 9.500 ton ook daadwerkelijk is gecontracteerd. Hoewel ook een interventiemogelijkheid bestaat voor mageremelkpoeder en boter, is daarvan vrijwel geheel geen gebruik gemaakt. Alleen vanuit Tsjechië is 177 ton mageremelkpoeder aan de EU verkocht.

Gesloten regelingen

De mogelijkheid tot gesteunde opslag van rundvlees van volwassen runderen en van lams- en geitenvlees is per 9 juli gesloten. Van deze regelingen is alleen die voor rundvlees beperkt benut. De opslagregeling voor lams- en geitenvlees bleek een misslag en is eigenlijk helemaal niet benut. De kalfsvleessector hoopt ondertussen nog steeds op toelating tot de opslagregeling. Probleem is daarbij dat Eurocommissaris Wojciechowski dit tot nog toe niet nodig vindt.