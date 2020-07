Kamer: borg dierenwelzijn bij besluit dodingsunit

De Tweede Kamer vindt dat dierenwelzijn en voedselkwaliteit goed geborgd moeten worden als besloten wordt door te gaan met het slachten van vee op veehouderijbedrijven. Dat blijkt na de stemmingen.

De Kamer stemde unaniem voor een motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot op dit punt. De NVWA constateert na de proef met een mobiel slachthuis, ofwel mobiele dodingsunits (MDU), dat er aandachtspunten zijn op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Volgens de Partij voor de Dieren is het mobiele slachthuis voor veehouders aanleiding om dieren de nodige zorg te onthouden, omdat sommige diergeneesmiddelen ertoe leiden dat dieren niet meer geschikt zijn voor consumptie.

Slacht welzijnsvriendelijker met MDU

In een MDU kan een kreupel of zwak dier dat niet vervoerd kan worden, maar wel slachtwaardig is, op het erf worden gedood om vervolgens in het slachthuis geslacht te worden. Dit moet de slacht welzijnsvriendelijker maken. Schouten kondigde eerder aan voor de zomer een besluit te nemen over het structureel inzetten van mobiele slachthuizen. Dit is inmiddels doorgeschoven naar het najaar.

Voor- en nadelen

Uit het advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) blijkt dat zowel voor- als nadelen aan het mobiele slachthuis zitten. BuRO constateert voordelen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Toch zijn er ook risico’s op het gebied van dierenwelzijn, aldus BuRO, zoals wanneer de dodingstechniek niet goed wordt toegepast.