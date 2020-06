Nederlandse melkaanvoer daalt in mei

De Nederlandse melkaanvoer kwam in mei uit op gemiddeld 39.150 ton per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In totaal werd 1,213 miljoen ton melk geleverd. Dat was weliswaar meer dan in april, maar mei kende een dag meer. In april lag de gemiddelde levering per dag nog op 39.750 ton. Ook het vetpercentage daalde in mei. Het vetgehalte kwam uit op 4,34%, wat neerkomt op 52.684 ton melkvet. Vorig jaar lag het vetgehalte heel iets hoger op 4,35%.

Meer melk in 2020

De melkproductie in mei ligt redelijk in lijn met voorgaande jaren. In mei vorig jaar werd iets minder geproduceerd, terwijl in 2018 in mei juist iets meer melk werd geproduceerd. Tot en met mei is nu 5,976 miljoen ton geproduceerd in Nederland. Dat is beduidend meer dan in de eerste vijf maanden van vorig jaar, toen in de eerste vijf maanden van het jaar 5,82 miljoen ton melk werd gecollecteerd in Nederland.