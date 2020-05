Rabobank: wereldwijde vraag melkpoeder en kaas daalt

Rabobank verwacht dat het wereldwijde importvolume van magere- en vollemelkpoeder dit jaar afneemt met 20% tot onder 900.000 ton.

Het importvolume van kaas neemt af met ongeveer 13% tot 220.000 ton. Als gevolg van het coronavirus daalt de melkprijs in de EU in de komende maanden, maar niet verder dan € 25 per 100 kilo, zo verwacht de bank. Dat blijkt uit de Covid-19 Update over de zuivelmarkt van Rabobank.

De gemiddelde basismelkprijs in de belangrijkste EU-producerende landen daalt naar verwachting tot rond € 30 per 100 kilo, maar blijft boven de € 25 per 100 kilo, als gevolg van overheidssteun

Rabobank-onderzoeker Mary Ledman

Europese melkproductie hoger

De EU-melkproductie lag in de eerste maanden ruim 1% hoger dan vorig jaar. Voor de rest van 2020 is de verwachting dat er een afvlakking van de groei zal zijn door droogte en daling van de melkprijzen. Rabobank-onderzoeker Mary Ledman schrijft dat het coronavirus in de eerste maanden van 2020 een beperkte invloed had op melkprijzen in de EU. Ze verwacht echter dat er in het tweede en derde kwartaal meer druk komt op de melkprijzen. “De gemiddelde basismelkprijs in de belangrijkste EU-producerende landen daalt naar verwachting tot rond € 30 per 100 kilo, maar blijft boven de € 25 per 100 kilo, als gevolg van overheidssteun.”

Oplopende voorraden door seizoenspiek

De oorzaken voor de daling van de melkprijzen liggen volgens Rabobank in oplopende voorraden door een seizoenspiek in de melkproductie, de retailvraag die normaliseert en een kleinere vraag vanuit de foodservice en exportmarkten.

Importvraag daalt met 20 tot 30%

Handelsstatistieken laten over de eerste maanden van dit jaar de impact van het coronavirus zien. In februari daalde de wereldwijde import van mageremelkpoeder met 10%, vooral door minder vraag vanuit Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Rabobank verwacht dat de effecten in het tweede kwartaal forser zullen zijn. De totale importvraag naar zuivel daalt met 20% tot 30%, zo verwacht de bank.