Besnoitiose op Vlaams vleesveebedrijf

Op een Vlaams vleesveebedrijf is een eerste geval van besnoitiose aangetroffen zonder rechtstreekse link met import. Dat meldt Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

De parasitaire ziekte is vastgesteld bij één koe op een West-Vlaams vleesveebedrijf. Dit gebeurde na een melding van chronische en uitgesproken huidproblemen bij verschillende runderen.

Volgens Thomas Dijkstra, dierenarts rund bij GD, was de opmars van de ziekte vanuit zuidelijke landen naar Noord-Europa al voorspeld. Ook Nederland wordt volgens hem daarmee geconfronteerd. “Het risico is dat bedrijven zowel qua dierenwelzijn als economisch worden getroffen”, zegt Dijkstra.

Geen link met import

Besnoitiose werd al eerder aangetroffen op vleesveebedrijven in België. In 2015 ging het om een Blonde d’Aquitaine stier, geïmporteerd uit Frankrijk. In mei 2019 werd op een Waals bedrijf voor het eerst klinische besnoitiose vastgesteld bij dieren geboren in België. Deze besmetting viel te herleiden tot een stier die in 2015 uit Frankrijk op het bedrijf werd ingevoerd.

Nooit eerder werd in België besnoitiose vastgesteld op een bedrijf dat geen dieren uit een risicoland heeft aangekocht. Dat dit nu toch gebeurd is op het West-Vlaamse bedrijf, betekent volgens DGZ dat besnoitiose aanwezig is in de Belgische rundveestapel. Dit verandert volgens Dijkstra ook de blik vanuit Nederland op deze ziekte. “Niet alleen door import vanuit zuidelijke landen, maar ook door import vanuit buurland België kunnen Nederlandse bedrijven nu besnoitiose binnenhalen.”

Levenslang drager

Overdracht van besnoitiose gebeurt via bloedzuigende vliegen als dazen en stalvliegen. Een besmet rund wordt levenslang drager en vormt zo een risico voor andere dieren.

Behandeling van de ziekte is volgens de diergezondheidsorganisaties niet mogelijk. Alleen het bestrijden van vliegen kan enigszins soelaas bieden. Bij veel dieren verloopt de infectie zonder klinische symptomen maar is deze wel een bron van besmetting voor andere dieren. “Hierdoor kun je als het ware het paard van Troje binnenhalen”, aldus Dijkstra.

Symptomen besnoitiose weinig specifiek

Als er wel sprake is van klinische symptomen zijn deze weinig specifiek. DGZ noemt symptomen als koorts, verhoogde traan- en neusvloei en soms ook diarree. Hierdoor kan de ziekte lang onder de radar blijven. GD noemt cysten in de huid en daardoor verdikking van de huid als belangrijkste klinische beeld. Een infectie hoeft dus geen ziektebeelden te geven, maar kan onder meer productieverlies veroorzaken en in ernstige gevallen zelfs leiden tot sterfte.

Onderzoeksproject in België

In België loopt een onderzoeksproject om het risico op besnoitiose gelinkt aan invoer in kaart te brengen. Binnen dit onderzoek kijkt men ook naar eventuele verspreiding van de ziekte op het bedrijf zelf en of de ziekte zich heeft verspreid naar andere veebedrijven. In de praktijk wordt in België elk uit een risicoland geïmporteerd rund onderzocht op besnoitiose. De ziekte is in België niet aangifteplichtig.

Gezien het economisch belang voor de rundveesector roept DGZ wel op een eventuele besmetting zo snel mogelijk te melden. In Nederland geldt geen verplichting voor onderzoek op besnoitiose bij import van runderen en vindt dat in de praktijk ook niet plaats. Een dergelijke verplichting zou het risico op insleep van de dierziekte volgens Dijkstra wel kunnen verkleinen.