Zuivelindustrie werkt aan extra borging verwerking

Consumenten en ook melkveehouders in Nederland hoeven zich geen zorgen te maken over de verwerking van de melk en de beschikbaarheid van product. De zuivelindustrie kan blijven leveren en treft voorzorgsmaatregelen voor seizoensmatige toename van melk.

Dit laat de Nederlandse zuivelsector weten in reactie op alle ontwikkelingen die te maken hebben met de verspreiding van het coronavirus.

Verwerking veiligstellen

Zuivelondernemingen volgen de algemene richtlijnen van het RIVM op en werken daarnaast al enkele weken volgens aangescherpte hygiëneprotocollen. Het doel is uiteraard om door deze voorzorgsmaatregelen verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en de verwerking van melk van de Nederlandse melkveehouders veilig te stellen. Op dit moment kan de melkverwerking normaal doorgang vinden en worden klanten beleverd volgens schema. Een tekort van zuivelproducten op het schap is veelal het gevolg van extreme uitschieters in de kortetermijnvraag naar specifieke producten. Echter, ook die proberen de ondernemingen door aangepaste bedrijfsprocessen goed in te vullen.

Calamiteitenplannen

Zuivelondernemingen werken nauw met elkaar samen om de melk ook tijdens de gebruikelijke seizoensmatige toename van de productie te kunnen blijven verwerken. Deze toename wordt verwacht in de maanden april en mei waarbij het verwerkingsnetwerk in Nederland op dat moment volledig wordt benut. Om dit te kunnen borgen worden capaciteitsscenario’s ontwikkeld binnen de sector en staat de zuivelindustrie voortdurend in contact met onder meer het RIVM, de rijksoverheid en de (internationale) partners in de keten, zoals verpakkingsproducenten en ingrediëntenleveranciers.

Bij veel bedrijven zijn ook maatregelen getroffen om bijvoorbeeld zo veel mogelijk mensen vanuit huis te laten werken en calamiteitenplannen uit te werken. Dit alles om het werk ook onder extra moeilijke omstandigheden door te kunnen laten gaan. Hier en daar is ook al sprake van uitval van personeel, maar dit heeft in de huidige situatie nog geen voelbare gevolgen.