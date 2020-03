Qlip schort bedrijfsbezoeken op vanwege corona

Zuivelcontroleur Qlip zal op verzoek van de Nederlandse zuivelindustrie voorlopig geen bedrijfsbeoordelingen uitvoeren bij melkveehouders.

Vooralsnog geldt deze afspraak tot minimaal 6 april. Daarna zal de situatie opnieuw worden bekeken, zo wordt gemeld.

Het besluit past in de huidige situatie van extra voorzichtigheid en het terugbrengen van het aantal niet strikt noodzakelijke contacten.

COKZ

Ook de wettelijke toezichthouder Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) stemt daarmee in. Dit wil niet zeggen dat alle controles en toezicht stilliggen. Qlip en ook toezichthouder COKZ blijven hun reguliere werk doen, maar de standaard bedrijfsbeoordelingen op de boerderij, die minimaal 1 keer per 2 jaar plaatsvinden worden even opgeschort. Ook de tussentijdse beoordelingen worden om dezelfde reden uitgesteld.