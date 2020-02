ABN Amro: bij huidige melkprijs maar net uit de kosten

Bij de huidige melkprijs komt een gemiddeld melkveebedrijf maar net uit de kosten.

Dat is volgens ABN Amro het algemene beeld op basis van de liquiditeitsmonitor 2019 waarin de bank samenwerkt met Wageningen Economic Research en het ministerie van Economische Zaken. De droogte, extra voeraankoop en de niet optimale omstandigheden rond fosfaatruimte spelen een rol.

Liquiditeit stabiel gebleven

De stand van de lopende rekening van een gemiddeld melkveebedrijf komt aan het eind van 2019 uit op -€ 8.000. Dat is een verbetering van € 2.000 in het vierde kwartaal en € 700 lager dan de stand een jaar eerder. Daarmee is de liquiditeit op het gemiddelde melkveebedrijf over geheel 2019 nagenoeg stabiel gebleven. De grootste fluctuaties in de kasstroom werden afgelopen kwartaal veroorzaakt door het aantrekken van leningen, de betalingsrechten en toeslagen voor de verschillende melkstromen in december.

Aankoop van fosfaatrechten uit kasstroom

Veel bedrijven hebben de generieke korting op fosfaatrechten geheel of gedeeltelijk opgevangen door aankoop van fosfaatrechten uit de kasstroom. Dit verklaart volgens de bank gedeeltelijk de krappe liquiditeitsontwikkeling. Er is weinig ruimte voor investeringen in grond, groei of verduurzaming. Het verschil in kostprijs tussen bedrijven is traditioneel groot, maar ook de variatie in opbrengstprijs tussen bedrijven neemt steeds meer toe.

Verbetering verwacht

ABN Amro verwacht voor komende maanden een verbetering van de liquiditeit op melkveebedrijven. De uitgaven liggen in de wintermaanden traditioneel lager en dat is gunstig voor de kasstroom. Daarbij zien de vooruitzichten op de zuivelmarkt er goed uit en is de verwachting dat de melkprijs komende maanden zal verbeteren mits incidenten uitblijven. Wel zorgt de droogte van afgelopen jaar nog steeds voor extra uitgaven aan ruwvoer.

Aantal melkveebedrijven daalde

Het aantal melkveebedrijven daalde in 2019 met 3,5% en het aantal melkkoeien met 1%. De totale melkproductie in Nederland daalde echter maar met 0,7% omdat het gemiddeld aantal koeien per bedrijf met 2% toenam en de melkproductie per koe met 0,3%.