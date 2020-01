Niet meer uitval vleeskalveren door antibioticareductie

Het sterftepercentage op vleeskalverbedrijven zal niet toenemen door vermindering van antibioticumgebruik.

De kalfsvleessector in België denkt dat een snelle en sterke daling van het antibioticumgebruik kan leiden tot een hogere uitval op de bedrijven. Volgens een studie van de Universiteit Gent, gepubliceerd in het Journal of Dairy Science, is een lager antibioticumgebruik, die geëist wordt door de Europese autoriteiten, echter geen aanwijzing voor een hogere uitval.

Data van 45.000 kalveren

De onderzoekers hebben data van 76 rondes, op 29 bedrijven die leveren aan 2 kalfsvleesketens, onderworpen aan analyse. In totaal gaat het dan om data van 45.000 kalveren uit de melkveesector in de periode 2014-2016.

Bij de ene keten lag het gemiddelde uitvalspercentage met 4,1% duidelijk hoger dan bij de andere keten, die 2,3% uitval kende. De gemiddelde dierdagdosering over alle bedrijven is 30,1. Tussen de ketens zit wel verschil. Zo gebruikte de keten met het hoogste uitvalspercentage 22,4 dierdagdosering, terwijl de keten met het laagste uitvalspercentage gemiddeld 35,9 dierdagdosering toepast.

Derde en vierde generatie cefalosporinen

Doorrekenen van de data op basis van modellen toonde een verband tussen antibioticumgebruik in de keten met de laagste sterfte, maar niet in de andere keten. Uit de modellen blijken bedrijfsgrootte en hoger gebruik van derde en vierde generatie cefalosporinen risicofactoren die kunnen leiden tot een hogere uitval. Gebruik van langwerkende macroliden werken juist positief op een lager uitvalpercentage.

Bedrijfsomvang

De verschillen in bedrijfsomvang en andere managementfactoren worden door de onderzoekers dan ook aangewezen als de oorzaak tussen de bestaande verschillen in kalversterfte tussen de 2 ketens, meer dan het antibioticumgebruik.

Het is volgens de onderzoekers dan ook niet te verwachten dat vermindering van het antibioticumgebruik in België zal leiden tot een toename van de sterfte op vleeskalverbedrijven.