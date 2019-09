Kalversector wil hulp overheid bij verduurzaming

Verduurzaming van de vleeskalverhouderij vergt een investering van ruim € 260 miljoen.

De vleeskalverhouderij wil de komende jaren versneld verduurzamen via 3 sporen, maar heeft daarvoor wel zo’n € 100 miljoen steun nodig van de overheid. Zonder dat geld duurt de transitie langer. Dit staat in het Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij, dat de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij heeft opgesteld.

3 sporen Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij ► Emissiearme stalsystemen

► Gezondheid kalveren (Vitaal kalf)

► Zorgvuldige aanvoer van kalveren

Totale investering € 260 miljoen

In totaal vergt de verduurzaming een investering van ruim € 260 miljoen, zo wordt berekend. Het kostbaarst is de ombouw van stallen, zodat die integraal duurzaam en emissie-arm worden. De sector heeft hiervoor extra steun nodig. Voor een versnelde omschakeling is tot 2028 een investering nodig van € 237 miljoen, waarvoor een overheidsbijdrage van 40% (€ 95 miljoen) wordt gevraagd over 9 jaar. Komt er minder geld, dan duurt de omschakeling langer.

Meer ruimte per dier

Ook wordt geïnvesteerd in verbetering van de kalvergezondheid (de ombouw van stallen werkt daar ook al aan mee). Bij de ombouw komt er meer ruimte per dier, wordt het ligcomfort hoger en wordt het stalklimaat gezonder. De kwaliteitsslag kan er toe leiden dat er in 2030 een tiende minder kalveren wordt opgezet en dat de kalverimport tegen 2030 met zo’n 20% is gedaald, vooral van verre bestemmingen.

Transport kalveren

De kwaliteit van de nog overblijvende transporten wordt onderwijl sterk verbeterd, verwacht Wim Thus, voorzitter van LTO Vleeskalverhouderij. “Aanvoer vanuit Duitsland is daarbij in veel gevallen amper aan te merken als import, omdat de aanvoerafstand vaak nauwelijks verschilt. Daarbij verbetert de kwaliteit van het transport sterk.” Voor verbetering van de transportsystemen is € 25 miljoen nodig, waarvoor € 7,5 miljoen overheidsbijdrage wordt gevraagd.