Verlies voor FrieslandCampina Pakistan

FrieslandCampina Engro Pakistan heeft over het eerste half jaar van 2019 een verlies geboekt van omgerekend € 1,3 miljoen bij een omzet van € 104,5 miljoen. Vorig jaar boekte de onderneming over hetzelfde tijdvak nog een winst van € 2,9 miljoen.Toen was de omzet 22% kleiner.

Uit de tussentijdse rapportage blijkt dat de kosten flink zijn toegenomen, van € 68,2 miljoen in de eerste helft van 2018 naar € 87,4 miljoen in de eerste helft van 2019. Volgens de Express Tribune een gevolg van hogere financieringskosten, de waardedaling van de lokale munt (de roepie) en een hogere inflatie. CFO Hein Schumacher van Koninklijke FrieslandCampina ziet voldoende mogelijkheden voor groei. - Foto: ANP Beursmakelaar Topline Securities geeft aan dat de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. De brutomarge is gedaald van 20 naar 15%. De makelaar noemt toenemende concurrentie, afgenomen consumptie van verwerkte zuivel, onverwachte veranderingen in regelgeving en volatiele internationale melkprijzen als grootste risico’s voor FrieslandCampina Engro Pakistan. Beurswaarde bijna gehalveerd, maar groeimogelijkheden blijven bestaan De beurswaarde van FrieslandCampina Engro Pakistan is in de afgelopen jaren flink gedaald. In 2016 betaalde FrieslandCampina omgerekend € 430 miljoen voor een belang van 51% in de onderneming. De beurswaarde van deze aandelen is met ruim € 200 miljoen gedaald. FrieslandCampina topman Hein Schumacher gaf recent tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers al aan dat tegenwind in Pakistan begrijpelijkerwijs druk zet op de waarde van de investering. Toch ziet hij nog voldoende mogelijkheden voor groei. Op de lange termijn heeft Pakistan volgens hem zelfs de potentie om voor FrieslandCampina het nieuwe Indonesië te worden.