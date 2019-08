Reductie methaanemissie op het boerenerf

Gebruik van het voederadditief 3-NOP in melkveerantsoenen geeft een methaanemissiereductie van ongeveer 25%.

Dat blijkt uit het doctoraal proefschrift van Dorien van Wesemael, verbonden aan het ILVO in Vlaanderen. 3-NOP (3-nitro-oxypropanol) is het voederadditief dat geproduceerd wordt door DSM. Het product is nog niet op de markt, maar wordt al wel getest.

Rantsoen

Verder concludeert de onderzoekster dat een rantsoen met veel maiskuil en het gebruik van perspulp niet noodzakelijkerwijs tot een verlaging van de enterische methaanemissies leidt. Enterische emissie is de methaanuitstoot die vrijkomt bij het verteren van voedsel in de pens van de koe. Daarnaast stelt ze vast dat de vervanging van sojaschroot door een combinatie van bierbostel en raapschroot een methaanreductie van bijna 15% gaf en een daling van de koolstofvoetafdruk van 30%.

Klimaatbeleid

De verworven kennis levert belangrijke input voor de uitvoering van het Convenant Enterische emissies Rundvee, in navolging van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030. In Vlaanderen moeten de jaarlijkse enterische CH4 emissies met 19% of 0,44 Mton CO 2 -equivalenten verlaagd worden in 2030 ten opzichte van referentiejaar 2005.

Broeikasgasemissies veeteelt

In breder perspectief meldt Wesemael dat melk- en vleesvee wereldwijd 65% bijdraagt aan de totale broeikasgasemissies van de veeteelt. Dit komt vooral door de genoemde enterische emissie. Globaal bekeken is de voerproductie voor melkvee de tweede grootste bron van broeikasgasemissies binnen de zuivelsector. Reductie van deze emissies is nodig om klimaatopwarming tegen te gaan.