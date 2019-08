Driekwart zuivel via retail naar consument

Het merendeel van de zuivelproducten wordt door consumenten in het supermarktkanaal gekocht.

Supermarkten kopen melk en zuivelproducten van de zuivelindustrie, die daarnaast ook een aanzienlijk deel exporteert. De industrie wordt volledig beleverd door de Nederlandse melkveehouders. Er vindt nauwelijks import van rauwe melk plaats. Dat meldt Agrimatie als toelichting op de consumentenprijsindex.

Driekwart van de zuivel via retail verkocht

Driekwart van de zuivelproducten wordt via de retail verkocht en een kwart via de horeca en andere kanalen. Het totaal aan bestedingen aan zuivel in alle verkoopkanalen voor voedsel in Nederland wordt geraamd op bijna € 5,8 miljard in 2018. Dat meldt Agrimatie als toelichting op de consumentenprijs index.

25 ondernemingen in zuivelindustrie

In 2017 telde de Nederlandse zuivelindustrie 25 ondernemingen die in totaal 53 productielocaties hebben met een capaciteit groter dan 10 miljoen kilo melk. Rond 90% van de ingenomen melk wordt verwerkt door 5 coöperaties. Iets meer dan de helft (53%) van de rauwe melk wordt verwerkt in kaas en melkpoeder neemt 15% in beslag. Ruim 7% rauwe melk gaat naar consumptiemelk(producten).

Internationaal georiënteerd

De sector is internationaal georiënteerd: het saldo van de handelsbalans bedraagt € 4,2 miljard, ofwel 37% van de productiewaarde van de Nederlandse zuivelsector, zo berekent Agrimatie. Ruim 70% van de export is bestemd voor markten in de EU.

Op de Nederlandse retailmarkt zijn de inkooporganisaties van supermarkten Ahold Delhaize (35% marktaandeel), Jumbo (19% marktaandeel) en Superunie (28% gezamenlijk marktaandeel van aangesloten winkelformules) de belangrijkste afzetpartijen voor de zuivelindustrie.