Zuivelprijzen vinden weg omhoog op GDT-veiling

De prijsmutaties op de GDT-zuivelveiling van Fonterra waren dinsdag 16 juli overwegend positief.

De GDT-index, een verzameling van zuivelprijzen en -contracten, kwam weer uit boven $ 1.000 per ton. In totaal werd 25.000 ton zuivel verhandeld, waarvan meer dan de helft vollemelkpoeder was.

De sterkste prijsstijging was voor mageremelkpoeder. De prijs voor dit product ging met 3,8% omhoog naar $ 2.505 per ton. Niet alleen mageremelkpoeder ging in prijs omhoog, ook vollemelkpoeder werd duurder verkocht dan tijdens de veiling van 2 weken terug. Een prijsstijging van 3,6% brengt de prijs op $ 3.074 per ton.

Voor boter kwam de verkoopprijs eveneens hoger uit. De prijsstijging (+1,7%) valt wel wat kleiner uit dan bij de melkpoeders, maar het is voor het eerst sinds begin april dat de boterprijs een stijging laat zien.