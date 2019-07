Pas op voor giftig jacobskruiskruid in ruwvoer

De Gezondheidsdienst voor Dieren waarschuwt veehouders goed op te letten op de aanwezigheid van jacobskruiskruid bij het aankopen of winnen van voer.

Deze plant is giftig en komt door de droogte vorig jaar vaker voor. De droogte, zowel vorig jaar als dit jaar, heeft op veel bedrijven de grasmat beschadigd. Er zijn kale, droge plekken ontstaan en allerlei planten hebben de kans gegrepen zich uit te zaaien. Jacobskruiskruid is een onkruid dat veel zaad maakt en het kan goed tegen droogte en hitte. Het staat nu volop in bloei in onder meer bermen, natuurgebieden en natuurweiden.

Waak voor giftige plant in kuil of hooi

Dieren in de weide eten de giftige plant meestal niet, omdat jacobskruiskruid bitter smaakt. Maar via kuil of hooi eten ze het wel, zo waarschuwt de gezondheidsdienst. Het kruid bevat pyrrolizidine alkaloïden. Die zorgen voor ernstige en blijvende leverschade.

Klinisch vertonen aangetaste dieren verminderde eetlust en sloomheid. Ze aborteren en vermageren. Ook laten ze zenuwverschijnselen en sterfte zien.

Wie dit jaar ruwvoer aankoopt (kuil of hooi), krijgt het advies goed na te vragen waar het materiaal vandaan komt en of daar jacobskruiskruid voorkomt.